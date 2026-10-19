رئیس پارک علم و فناوری فارس از تصویب پیشنهاد‌های حمایتی به ارزش بیش از یک همت برای ۹۰ شرکت دانش‌بنیان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پارک علم و فناوری فارس از تصویب پیشنهاد‌های حمایتی به ارزش بیش از یک همت برای ۹۰ شرکت دانش‌بنیان استان خبر داد.

در نشست مشترک رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با مدیران و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان فارس، ظرفیت‌های فناورانه استان و راهکار‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی شد.

یوسف مظاهری، رئیس پارک علم و فناوری فارس با اشاره به برگزاری جلسات مستقیم هیئت اعزامی صندوق با شرکت‌های دانش‌بنیان استان اظهار کرد: در جریان این نشست‌ها، پیشنهاد‌های حمایتی و مصوبات مرتبط با ۹۰ شرکت دانش‌بنیان فارس، به ارزشی بالغ بر یک همت، به تصویب رسید.

وی این اقدام را گامی مؤثر در تقویت توان شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان تأکید کرد.

اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز فارس را یکی از قطب‌های مهم نوآوری در جنوب کشور معرفی کرد و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های زیست‌فناوری، سلامت و تجهیزات پزشکی را زمینه‌ساز توسعه فناوری و ارتقای جایگاه ملی آن دانست.

وی همچنین کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آب و امنیت غذایی را از دیگر حوزه‌های راهبردی استان برشمرد.