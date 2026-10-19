بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز حملات رژیم اشغالگر به این منطقه شمار شهدا به ۷۴ هزار و ۴۸۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۵۳۹ نفر افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه قدس فید در خبری فوری به نقل از وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵ شهید و ۲۲ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند. از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تا امروز شمار شهدا به هزار و ۵۲۲ نفر و شمار مجروحان به ۵ هزار ۴۲۱ نفر رسیده است. در این مدت پیکر ۸۳۹ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

از آغاز حملات رژیم اشغالگر به غزه نیز شمار شهدا به ۷۴ هزار و ۴۸۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۵۳۹ نفرافزایش یافته است.