\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0648\u0641\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0645\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0634 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0646\u0648\u06a9\u0631 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0644\u0646\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u00ab\u0645\u0686\u06cc\u062a \u0633\u0644\u062a\u00bb \u0627\u0632 \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u067e\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f4 \u0628\u0647 \u06f3 \u0645\u062a\u062d\u0645\u0644 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f.