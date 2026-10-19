به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌ الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری با اشاره به برگزاری نشست مشترک مجمع نمایندگان مشهد با مدیران و مسئولان دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ ربط در حوزه ساماندهی کشف‌ رود اظهار کرد: در این نشست تخصصی که با هدف هم‌ افزایی دستگاه‌ ها و گره‌ گشایی از معضل چندساله کشف‌ رود تشکیل شد، علاوه بر نمایندگان مردم حوزه انتخابیه مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران و مسئولان حوزه اجرایی، نظارتی و بهداشتی شهر نیز حضور داشتند.

وی افزود: در بخش نخست این نشست، گزارشی جامع، مشروح و مستند از مجموعه پیگیری‌ ها، مطالعات میدانی و سلسله‌ اقدامات صورت‌ پذیرفته توسط کارگروه تخصصی پیرامون چالش‌ ها و بسترهای اجرایی کشف‌ رود قرائت شد و اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌ ها، گزارش‌ های کارشناسی و تحلیل موانع موجود پرداختند. پس از تبیین وضعیت موجود، تصمیمات و اولویت‌ های راهبردی مشخصی در قالب سه محور کلیدی به عنوان مصوبات اصلی نشست به تصویب رسید.

ضرورت مکاتبه و اعلام رسمی وضعیت بحران از سوی دانشگاه علوم پزشکی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در تشریح بند اول مصوبات این نشست تصریح کرد: موضوع نخست و حائز اهمیت، ورود جدی متولیان سلامت و بهداشت استان به این مقوله است. مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ورود حدود 20 میلیون لیتر فاضلاب خام و تصفیه‌ نشده به حوضه و بستر کشف‌ رود را به عنوان یک «بحران رسمی و عاجل بهداشتی» تلقی کند و مراتب را طی نامه‌ ای رسمی و مکتوب به استاندار خراسان رضوی و مجمع نمایندگان استان منعکس کند تا تصمیم‌ گیری‌ های کلان در سطوح عالی حاکمیتی و ستادهای استانی و ملی بحران با استناد به این گزارش متقن فنی صورت پذیرد.

احیای تفاهم نامه سال 1398 مدیریت شهری و هم‌ افزایی تکالیف دستگاه‌ های دولتی

اخلاقی در ادامه با اشاره به ضرورت بازتعریف و تحکیم تعهدات نهادها تأکید کرد: دومین توافق حاصل‌ شده، برنامه‌ ریزی برای برگزاری جلسه‌ ای تخصصی و فوق‌ العاده با حضور استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد، ریاست شورای اسلامی شهر، مجمع نمایندگان و فرماندار مشهد است. هدف غایی از این گردهمایی مدیریتی، احیای تفاهم نامه جامع سال 1398 پیرامون ساماندهی حوزه کشف‌ رود که در زمان مدیریت وقت شهری امضا شده بود خواهد بود تا وظایف و تکالیف حوزه مدیریت شهری به صورت قانونی و ساختاریافته تثبیت شود.

وی خاطرنشان کرد: البته این تعهد دوسویه خواهد بود و در ازای استقرار و ایفای نقش شهرداری مشهد، دولت و سایر نهادها و دستگاه‌ های ذی‌ ربط دولتی نیز موظفند اعتبارات مصوب، زیرساخت‌ ها و تکالیف قانونی محوله را به‌ طور کامل و بدون وقفه عملیاتی کنند.

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در بخش سوم سخنان خود به ابعاد نظارتی پارلمان بر فرایند ساماندهی این حوضه پرداخت و اعلام کرد: پرونده رسیدگی به وضعیت و عملکرد دستگاه‌ های مختلف در موضوع کشف‌ رود همچنان در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مفتوح است. این کمیسیون به صورت ویژه و دقیق، روند پیشرفت وظایف قانونی و موارد احتمالی ناشی از ترک‌ فعل‌ ها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد تا هیچ‌ یک از دستگاه‌ های مسئول از اجرای تکالیف محوله شانه خالی نکنند.

تأثیر مستقیم وضعیت کشف‌رود بر سلامت مردم و ساکنان حاشیه شهر مشهد

اخلاقی با تأکید بر لزوم اقدام جهادی و فوری در سال جاری یادآور شد: امروز ساکنان غیور حاشیه شهر مشهد در ابعاد گوناگون بهداشتی، زیست‌ محیطی و معیشتی با تبعات مستقیم رهاسازی پساب‌ های آلوده دست‌ به‌ گریبان هستند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اضافه کرد: این وضعیت نه تنها سلامت اهالی را از طریق انتشار انواع بیماری‌ های ناشی از ورود فاضلاب خام با تهدید جدی روبه‌رو ساخته، بلکه کشت سبزیجات و محصولات کشاورزی در اراضی پایین‌ دست با آب‌ های نامتعارف، سلامت کل شهروندان را هدف قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، آلودگی‌ های مداوم محیطی و بوی تعفن شدید ناشی از انباشت فاضلاب، آسایش و آرامش روانی مردم این منطقه را سلب کرده است. مجمع نمایندگان مشهد امیدوار است با اتکا به تصمیمات این نشست و با پایبندی تمامی طرف‌ ها به زمان‌ بندی دقیق طرح ها، امسال شاهد آغاز گام‌ های عملیاتی، محسوس و راهبردی برای حل نهایی و ریشه‌ ای معضل تاریخی کشف‌ رود باشیم.