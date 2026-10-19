رویداد‌های کارگاهی-آموزشی «گیم‌لب» در چارچوب سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، در نخستین هفته برگزاری در پنج دانشگاه الزهرا (س)، علم و صنعت ایران، هنر اسلامی تبریز، بیرجند و گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیرخانه سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران اعلام کرد: این رویداد با مشارکت ۲۴۴ طراح بازی دانشجو برای طراحی ۲۹ بازی فکری و با هدف ارتقای دانش و مهارت علمی؛ طراحان بازی علاقه‌مند به حضور در این رویداد، مجموعه برنامه‌های دو روزه «گیم‌لب» با همکاری انجمن‌های علمی و کانون‌های دانشجویی دانشگاه‌ها در پنج دانشگاه کشور برگزار شد. این رویداد‌ها با تمرکز بر شناسایی، پرورش و توانمندسازی ایده‌پردازان و طراحان بازی، زمینه تبدیل ایده‌های خلاقانه دانشجویان به بازی‌های فکری قابل اجرا را فراهم می‌کنند.

در این رویدادها، دبیرخانه المپیک بازی‌های فکری با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان این حوزه به‌عنوان منتور، و فراهم‌کردن تجهیزات موردنیاز طراحی بازی و سایر نیاز‌های تشکل‌های فرهنگی مجری؛ از دانشجویان در تمامی مراحل ایده‌پردازی، طراحی سازوکار بازی، ساخت نمونه اولیه، آزمون و اصلاح قوانین و آماده‌سازی نسخه نهایی حمایت کرده است. آموزش عملی، کار گروهی و راهبری تخصصی از مهم‌ترین محور‌های این برنامه‌هاست که فرصتی برای تجربه فرایند طراحی و توسعه بازی‌های فکری در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، در نخستین هفته برگزاری رویداد‌های کارگاهی-آموزشی «گیم‌لب» در پنج دانشگاه الزهرا (س)، علم و صنعت ایران، هنر اسلامی تبریز، بیرجند و گیلان، در مجموع ۲۴۴ نفر شرکت کردند و ۲۹ بازی فکری طراحی شد. افزون بر این، در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۲۶ سل‌شیت (برگه معرفی و تشریح ایده و سازوکار بازی) نیز تهیه شد.

برگزاری این رویداد‌ها علاوه بر دانشگاه میزبان، با مشارکت دانشجویان علاقه‌مند از دانشگاه‌های دیگر همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در گیم‌لب دانشگاه الزهرا، دانشجویانی از دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، ملی مهارت قم، هنر ایران، بوعلی سینا، تهران مرکز و شهید بهشتی حضور داشتند. در رویداد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز دانشجویانی از دانشگاه‌های الزهرا و اصفهان شرکت کردند.

همچنین در گیم‌لب دانشگاه گیلان، دانشجویانی از دانشگاه شهید چمران، دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای دختران دکتر شریعتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت حضور یافتند. در رویداد دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های دیگر مشارکت داشتند.

این گیم‌لب‌ها که مرحله مقدماتی جهت ورود به بوت‌کمپ اصلی رویداد است؛ با هدف ایجاد بستری برای تعامل میان دانشجویان، تبادل تجربه و توسعه ایده‌های نوآورانه، زمینه آشنایی عملی شرکت‌کنندگان با مراحل طراحی و تولید بازی را فراهم می‌کنند. شناسایی ایده‌های برتر و هدایت آنها به مراحل بعدی المپیک نیز از دیگر اهداف این رویدادهاست؛ فرایندی که می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های دانشجویی در حوزه طراحی و تولید بازی‌های فکری کمک کند.

سومین رویداد ملی «المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاددانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری درحال برگزاری است.