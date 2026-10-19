به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد امید ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا پیام تبریک صادر کرد.

در متن پیام سردار رادان امده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد امید کشورمان در آمریکا، جلوه‌ای درخشان از غیرت، توان فنی و اراده پولادین جوانان ایران است؛ پهلوانانی که با اجرای فنون حساب‌شده و مبارزات هوشمندانه، بر سکوی افتخار ایستادند و دل ایران و ایرانی را شاد کردند.

اینجانب این افتخار ارزشمند را به ملت شریف، جامعه ورزش، خصوصا فدراسیون کشتی، قهرمانان و کادر فنی عزیز، تبریک عرض نموده، از خداوند متعال، تداوم سربلندی ایران جان و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در آوردگاه‌های مختلف مسئلت می‌نمایم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان