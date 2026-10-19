فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از رسید‌های جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری از فروشندگان اینترنتی می کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی، اظهار داشت: شهروندی پس از مراجعه به پلیس فتا شهرستان اعلام کرد: یک دستگاه کنسول بازی را در درگاه دیوار برای فروش گذاشته بود که شخصی با وی تماس گرفته و پس از رسیدن به توافق بر سر قیمت کالا، درخواست قرار ملاقات حضوری برای دریافت کالا کرده است.

وی افزود: در محل قرار، شخص کلاهبردار پس از روئیت کالا و بررسی سلامت آن، شماره کارت فروشنده را اخذ کرده و پس از دقایقی یک رسید جعلی با جزئیات دقیق و کامل به فروشنده نشان داده و کنسول بازی را دریافت و محل را ترک کرده است.

سرهنگ گوروئی خاطرنشان کرد: متهم با تلاش مأموران پلیس آگاهی شناسایی و همراه با فرد مالخر دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده قضایی، برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهروندان خواست: به هیچ عنوان صرفا به مشاهده یک تصویر پرداخت در داخل گوشی خریدار اکتفا نکنید و تا دریافت پیامک واریز وجه به حسابتان، کالای خود را تحویل خریدار ندهید.