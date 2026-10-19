به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد فرهنگی و اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای گردشگران و علاقه‌مندان فراهم آورده تا ضمن آشنایی با میراث کهن و سنت‌های بومی منطقه، محصولات تازه و ارگانیک کشاورزی را به‌طور مستقیم از دست تولیدکنندگان تهیه کنند.



جشنواره «از ریشه تا رویش» تلاش می‌کند پلی میان هویت روستایی، رونق گردشگری و اقتصاد محلی باشد؛ همان‌جا که آیین‌های کهن و کار و تلاش کشاورز، در قالبی زنده و روایت‌محور به مخاطب عرضه می‌شود.



این جشنواره به مدت یک ماه، در روزهای پایانی هفته، میزبان عموم علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان در روستای مزداران خواهد بود.