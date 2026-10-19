روستاهای بن‌نسا، طریزآباد، بازرجان و محمدآباد در استان مرکزی از پوشش کامل آبرسانی آبفا بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفرش از پیوستن چهار روستای این شهرستان به خدمات‌رسانی جامع آبفا و بهره‌مندی اهالی از آب شرب بهداشتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، با تلاش‌های شبانه‌روزی و پیگیری‌های مستمر در زمینه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع، استانداردسازی انشعابات و رفع نواقص فنی، چهار روستای شهرستان تفرش به‌طور کامل تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب درآمدند.

سلیمانی روستا‌های بهره‌مند شده در این مرحله را شامل بن‌نسا با ۲۵ مشترک، طریزآباد با ۲۹ مشترک، بازرجان با ۱۸۳ مشترک و محمدآباد با ۴۵ مشترک برشمرد و افزود: برای تحقق این امر و پوشش کامل آب شرب در این مناطق، اقداماتی نظیر اجرای یک کیلومتر خط انتقال و همچنین توسعه و اصلاح ۸ کیلومتر شبکه توزیع آب با موفقیت به سرانجام رسیده است.

او ابراز داشت: روند جهادی آبرسانی متوقف نشده و اکنون عملیات اصلاح و تعویض شبکه چهار روستای دیگر شامل دربر، فلوجرد، فرسمانه و دادغان با پیشرفت فیزیکی مناسبی در حال پیگیری است و مقدمات فنی و اجرایی آن به طور کامل فراهم شده است.

سلیمانی گفت: با تأمین اعتبار موردنیاز، این چهار روستای باقی‌مانده نیز حداکثر تا پایان سال جاری به‌طور کامل تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی قرار گیرند تا جمعیت روستایی بیشتری از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره‌مند شوند.