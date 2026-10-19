به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش مسابقه «ستاره‌های زمین» تلاش دارد با مشارکت علاقه‌مندان و فعالان قرآنی، خانواده‌های بیشتری را با ظرفیت‌ها و برکات جلسات خانگی قرآن آشنا کند و زمینه شکل‌گیری و گسترش محافل قرآنی در خانه‌ها را فراهم آورد.

این مسابقه در دو بخش فردی و گروهی طراحی شده است. در بخش فردی، شرکت‌کنندگان با ثبت‌نام در مسابقه و دعوت از دوستان و آشنایان خود به عضویت در کانال «ستاره‌های زمین» مشارکت می‌کنند.

در بخش گروهی نیز یکی از اعضای جلسه خانگی قرآن به نمایندگی از سایر اعضا ثبت‌نام می‌کند و اعضای جلسه به‌صورت جمعی در فرایند دعوت از دیگران و گسترش این پویش مشارکت خواهند داشت.

کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس، بسته‌های قرآنی و جوایز نقدی از جمله هدایای پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان در این مسابقه است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت کد اختصاصی شرکت در مسابقه می‌توانند از ۲۶ تا ۳۰ مهرماه به نشانی اینترنتی setare ۱۱۴.porsline.ir مراجعه کنند.