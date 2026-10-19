پرستو حبیبی و فرزانه سهرابی‌تبار در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی ناگویا، در ماده کلاب یک نشان نقره و یک برنز به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، با برگزاری مرحله نهایی پرتاب کلاب بانوان در کلاس F۳۲/F۵۱ پیگیری شد.

پرستو حبیبی و فرزانه سهرابی‌تبار دو ملی‌پوش ایران در این رقابت ها بودند که با ورزشکاران کشور‌های ازبکستان و امارات مسابقه دادند.

پرستو حبیبی که سابقه کسب مدال در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز دارد، در این رقابت با پرتاب ۲۳.۳۲ متر و امتیاز ۸۸۷ در رده دوم ایستاد و یک مدال نقره برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

فرزانه سهرابی‌تبار نیز با رکورد ۲۲.۷۹ و امتیاز ۸۶۳ به مقام سوم رسید و مدال برنز را کسب کرد.

در این مسابقات اکرم اویا از ازبکستان با پرتاب ۲۴.۰۸ به مدال طلا دست پیدا کرد. این ورزشکار ازبک با این پرتاب رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکست.