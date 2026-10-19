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رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از انهدام بزرگترین باند طلاهای جعلی کشور به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از انهدام بزرگترین باند طلاهای جعلی کشور به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد و گفت: باندی ۵ نفره متشکل از ۲ زن و ۳ مرد که طلاهای جعلیشان حتی از چشم طلافروشیها هم پنهان مانده بود.
سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی انجام رصد اطلاعاتی شبانهروزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان مازندران موفق به شناسایی و انهدام این باند شدند.
وی افزود: اعضای این باند در استانهای مازندران، تهران، گیلان، قزوین، کرمانشاه، ایلام و برخی استانهای دیگر با ارائه طلاهای جعلی به طلافروشیها اقدام به کلاهبرداری کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران با اشاره به شیوه و شگرد متهمان تصریح کرد: طلاهای جعلی تولیدشده توسط این باند بهگونهای ساخته شده بود که حتی طلافروشیها نیز قادر به تشخیص جعلی بودن آنها نبودند.
سرهنگ خورشاد خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، مبلغ کلاهبرداری انجامشده توسط این باند تا این لحظه ۲۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.
وی گفت: بررسیهای تکمیلی برای شناسایی همه شاکیان، کشف ابعاد بیشتر پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً از سوی خبرگزاری پلیس اعلام خواهد شد.