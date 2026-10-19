آذر رضائی پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: طبق تحلیل نقشه ها و مدلهای هواشناسی؛ تا ساعات بعدازظهر امروز وضعیت جوی استان نسبتا پایدار خواهد بود اما از ساعت عصر با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو انتظار می‌رود شاهد افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده در نیمه شمالی استان باشیم.

وی افزود: از فردا افزایش گرادیان فشار هوا و تغییر جهت جریانات باعث افزایش شدت وزش باد در سطح استان به ویژه نواحی باد خیز شرقی و جنوبی شده که در برخی ساعات توام با گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: نفوذ جریانات نسبتا خنک شمالی از فردا موجب کاهش دما شده و این شرایط (استقرار هوای خنک) تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار است.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۷ درجه می رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۱۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.

رضائی پور افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۱۲ تا ۲۵ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.