به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با حضور مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در زندان کرمان، ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد استان با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شدند.

حجت‌الله موسوی‌قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان گفت: این زندانیان بزهکار نیستند و بدهکارند و ناخواسته گرفتار زندان شده‌اند.

وی افزود: مقدمات آزادی ۲۳ نفر زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمان طی هفته جاری فراهم شده که کل بدهی این افراد ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان از شاکیان تخفیف گرفته شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان بیان کرد: ۱۰ نفر از این زندانیان امروز توسط باشگاه پرسپولیس آزاد می‌شوند که برای آزادی آنها ۲۵۰ میلیون تومان از سوی باشگاه پرداخت شده است

وی ادامه داد: پذیرش اعسار زندانیان مبلغ ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که تقسیط شده، کمک ستاد دیه چهار میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان است و هشت نفر از این آزادی‌ها مربوط به شهرستان کرمان است که ۶ نفر مرد و دو نفر زن هستند.