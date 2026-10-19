رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کیش با تأکید بر ضرورت آمادگی پیش از ورود پدیده ال نینو، از ساکنان خواست با بررسی وضعیت ناودان‌ها، تأسیسات برق و درختان پرخطر، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهراب رضایی، افزود: ساکنان پیش از آغاز طوفان، ناودان‌ها و مسیرهای هدایت آب در ساختمان‌ها و بالکن‌ها را به‌طور کامل پاک‌سازی کنند تا وجود برگ، چمن و سایر موانع موجب انسداد مسیر آب و بروز آب‌گرفتگی نشود.

او افزود: بررسی ایمنی پمپ‌های آب و تأسیسات برقی در توقفگاهها و اطمینان از استاندارد بودن تجهیزات برای پیشگیری از خطر برق‌گرفتگی ضروری است.

سهراب رضایی خاطرنشان کرد: شناسایی درختان فرسوده یا در معرض سقوط در کیش نیز از دیگر اقدامات پیشگیرانه اعلام شد و شهروندان خودروهای خود را از زیر درختان پرخطر و نقاطی که احتمال سقوط اجسام وجود دارد، جابه‌جا کنند.

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کیش، گفت: نشست‌های متعددی نیز با مسئولان بازارها و هتل‌ها برگزار شده تا با یادآوری الزامات ایمنی، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری و کاهش خسارات احتمالی ناشی از طوفان در دستور کار قرار گیرد.