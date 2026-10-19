به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست هم‌اندیشی و نظارتی جعفر جعفری‌راد، معاون نظارت بر ضابطین، و فواد نگراوی، معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان، با فرماندهان نواحی امام حسین(ع) و امام علی(ع) و حوزه‌های بسیج شهرستان اهواز برگزار شد.

جعفری‌راد در این نشست گفت: اقتدار مأموران و ضابطان قضایی در گرو پایبندی به قانون است و قانون‌مداری، حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق شهروندی، ارکان اصلی مأموریت ضابطان بسیج محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش گشت‌های محله‌محور در پیشگیری از جرایم مشهود و تأمین آرامش خانواده‌ها افزود: تذکر، ایست و بازرسی و کنترل ترددها باید با سعه‌صدر، اخلاق‌مداری و در حدود صلاحیت ضابطان خاص، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود و از رفتارهای سلیقه‌ای و فراتر از قانون پرهیز شود.

نگراوی معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان نیز ارتقای دانش حقوقی را لازمه حفظ حقوق شهروندی دانست و گفت: گذراندن آموزش‌های تخصصی و همراه داشتن کارت ویژه و معتبر ضابطیت، از الزامات انجام مأموریت‌های ضابطان است.

وی افزود: دستگاه قضایی در گشت‌های محله‌محور، تأمین آرامش عمومی و صیانت از حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و اقدامات بسیج باید در چارچوب قانون انجام شود.

در ادامه این جلسه مقرر شد حوزه‌های بسیج، گزارش‌های جامع و دوره‌ای اجرای گشت‌ها و مأموریت‌های ضابطان را برای بررسی قضایی و اتخاذ تدابیر و حمایت‌های قانونی لازم، به‌صورت مستمر به دادستانی ارسال کنند.