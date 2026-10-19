به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وزارت اطلاعات، درپی دریافت گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان قزوین در ادامه‌ی اقدامات خود علیه مزدوران مجری توطئه دشمن جهت برهم زدن امنیت مردم و تخریب اموال عمومی و شخصی، ۳۹ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در استان قزوین را که در قالب ۸ تیم جداگانه سازماندهی شده بودند، شناسایی و بازداشت نمودند.

این مزدوران بیگانه در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز با اقدامات وحشیانه‌ی خود و تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر، بانک‌ها، خودروهای عمومی و شخصی مردم و پمپ بنزین خیابان شهید بابایی، غارت اموال مغازه‌های مردم، اماکن دولتی، فروشگاه‌ها و ... موجب بروز آسیب و ایجاد ناامنی برای شهروندان شده بودند.

۱۰ نفر از این مزدوران، در پی تلاش برای به آتش کشیدن پمپ بنزین خیابان شهید بابایی، تعدادی از نیروهای حافظ امنیت را که مانع آسیب آنها به اموال عمومی و خودروهای مردم شده بودند، در جنایتی داعشی‌گونه به شهادت رساندند.

از این مزدوران بی‌وطن، تعداد قابل توجهی سلاح گرم و سرد و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط گردید.



در پایان ضمن تشکر مجدد از ملت همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.

دشمنان عنود نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز بدانند، شهروندان دیار فدائیان ولایت به شیوه اسلاف پرافتخار خود از جمله شهیدان رجائی، بابائی و ابوترابی، همچنان در برابر آنها و مزدوران داعشی‌شان ایستاده‌اند و تا گرفتن انتقام حوادث تروریستی دی و اسفند ماه ۱۴۰۴ از پا نخواهند نشست «انا من المجرمین منتقمون»

اداره‌کل اطلاعات استان قزوین

۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵