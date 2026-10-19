براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز با ثبت عدد ۱۱۰ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در منطقه ساختمان و ایستگاه ماشین ابزار، در وضع قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در مناطق سجاد، رسالت، الهیه، خیام شمالی و چمن در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق صدفف طرق، هفت حوض، سرافرازان، مفتح، کریمی، امامیه و آوینی هم زرد و قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.