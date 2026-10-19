مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: همزمان با شانزدهمین دوشنبه پویش «نبض تحول دیجیتال»، داشبورد استعلام مکانی داروخانه‌ها با قابلیت جست‌و‌جو، مشاهده موقعیت جغرافیایی و فیلتر بر اساس نوع داروخانه و خدمات قابل ارائه راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید کاظمی مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: این داشبورد با هدف تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات مکانی داروخانه‌های سراسر کشور طراحی شده است و شهروندان می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو به نشانی fda.gov.ir به این خدمت دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: این سامانه با فراهم کردن امکان جست‌وجوی داروخانه‌ها و نمایش موقعیت آنها روی نقشه، دسترسی به اطلاعات جغرافیایی مراکز عرضه دارو را تسهیل می‌کند. همچنین کاربران می‌توانند داروخانه‌ها را بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع داروخانه و خدمات قابل ارائه فیلتر کنند و از اطلاعات مربوط به پراکندگی جغرافیایی و آمار داروخانه‌ها بهره‌مند شوند.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: یکی از قابلیت‌های کاربردی این داشبورد، جست‌وجوی داروخانه بر اساس نوع خدمت قابل ارائه است که امکان شناسایی داروخانه‌های شبانه‌روزی و دسترسی آسان‌تر شهروندان به این مراکز را در ساعات مختلف شبانه‌روز فراهم می‌کند.

کاظمی تصریح کرد: دسترسی به این خدمت از طریق صفحه اصلی سایت سازمان غذا و دارو و همچنین صفحه دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی، در بخش سامانه‌ها و زیرعنوان «داروخانه»، با عنوان «استعلام مکانی داروخانه» فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این داشبورد، گامی در جهت افزایش شفافیت اطلاعات، تسهیل دسترسی عمومی به داده‌های مکانی و گسترش خدمات دولت الکترونیک در حوزه سلامت است و به شهروندان کمک می‌کند تا متناسب با موقعیت جغرافیایی و نیاز خود، داروخانه موردنظر را سریع‌تر پیدا کنند.