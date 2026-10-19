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شبکه مستند سیما امروز دو مستند «تفرش» با موضوع معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی این شهرستان و «تنگنای تنگه» با موضوع توانمندیهای نیروی دریایی سپاه را روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «تفرش» به بررسی پیشینه تاریخی، جاذبههای طبیعی، گردشگری و همچنین ظرفیتهای کشاورزی و صنایعدستی این شهرستان میپردازد؛ این اثر امروز ساعت ۱۸:۰۰ پخش میشود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۰:۰۰ خواهد بود.
همچنین مجموعه مستند «تنگنای تنگه» با موضوع جنگ در خلیج فارس و بررسی ابعاد اقتدار و توانمندیهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز ساعت ۱۸:۴۰ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن میرود.