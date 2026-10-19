به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «تفرش» به بررسی پیشینه تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، گردشگری و همچنین ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع‌دستی این شهرستان می‌پردازد؛ این اثر امروز ساعت ۱۸:۰۰ پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۰:۰۰ خواهد بود.

همچنین مجموعه مستند «تنگنای تنگه» با موضوع جنگ در خلیج فارس و بررسی ابعاد اقتدار و توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز ساعت ۱۸:۴۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن می‌رود.