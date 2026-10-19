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عملیات انهدام و امحای مهمات عملنکرده برجامانده از جنگ تحمیلی سوم با تلاش ارتش در جنوب کلانشهر اصفهان تا روز پنجشنبه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان، عملیات پاکسازی و امحای مهمات عملنکرده دوران جنگ تحمیلی سوم از فردا سهشنبه تا پنجشنبه در محدوده جنوب اصفهان اجرا خواهد شد.
بر این اساس، این مانور کنترلی و انهدامی روزانه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح اجرامیشود و با توجه به محل اجرای عملیات در محورهای جنوبی، احتمال شنیدهشدن صدای انفجار در مناطق جنوبی کلانشهر اصفهان، کوه صفه، شهر جدید بهارستان و مناطق پیرامونی وجود دارد.
این اقدام فنی با کنترل کارشناسان و یگانهای متخصص تخریب و خنثیسازی و اجرای تمامی تمهیدات ایمنی و پدافندی لازم در محدوده اجرای آن پیشبینی شده است.
از شهروندان مناطق جنوبی اصفهان و ساکنان بهارستان خواسته شده است: علاوه بر حفظ آرامش، توجه داشته باشند که صداهای شنیدهشده حاصل این عملیات برنامهریزی شده است و هیچ خطری برای مناطق مسکونی، زیرساختها و شهروندان نخواهد داشت.