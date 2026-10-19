به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان، عملیات پاک‌سازی و امحای مهمات عمل‌نکرده دوران جنگ تحمیلی سوم از فردا سه‌شنبه تا پنجشنبه در محدوده جنوب اصفهان اجرا خواهد شد.

بر این اساس، این مانور کنترلی و انهدامی روزانه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح اجرامی‌شود و با توجه به محل اجرای عملیات در محور‌های جنوبی، احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در مناطق جنوبی کلان‌شهر اصفهان، کوه صفه، شهر جدید بهارستان و مناطق پیرامونی وجود دارد.

این اقدام فنی با کنترل کارشناسان و یگان‌های متخصص تخریب و خنثی‌سازی و اجرای تمامی تمهیدات ایمنی و پدافندی لازم در محدوده اجرای آن پیش‌بینی شده است.

از شهروندان مناطق جنوبی اصفهان و ساکنان بهارستان خواسته شده است: علاوه بر حفظ آرامش، توجه داشته باشند که صدا‌های شنیده‌شده حاصل این عملیات برنامه‌ریزی شده است و هیچ خطری برای مناطق مسکونی، زیرساخت‌ها و شهروندان نخواهد داشت.