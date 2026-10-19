رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، در حاشیه نمایشگاه محصولات فناورانه صنعت ساخت مسکن گفت: مصالح دانش‌بنیان علاوه بر کاهش زمان اجرا، بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها را افزایش می‌دهند و هدف اصلی این رویداد رفع چالش‌های بخش ساخت و انرژی است.

اصغر نوراله زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه نمایشگاه محصولات فناورانه صنعت ساخت مسکن گفت: در این نمایشگاه بیش از ۶۹ محصول دانش بنیان مرتبط با حوزه صنعت ساخت مسکن از سوی فناورانه دانش بنیان عرضه شد و هدف اصلی این رویداد، رفع چالش‌های بخش ساخت و انرژی از طریق معرفی مصالحی است که علاوه بر کاهش زمان اجرا، باعث افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها می‌شوند.

وی در خصوص حل چالش اعتماد در بخش خصوصی گفت: با توجه به اینکه بخش بزرگ انبوه‌سازی در کشور توسط شرکت‌های خصوصی مدیریت می‌شود، یکی از چالش‌های اصلی، عدم اعتماد به محصولات بومی و دانش‌بنیان در مقایسه با محصولات خارجی است. برای عبور از این مرحله، صندوق نوآوری و شکوفایی دو راهکار عملیاتی را در دستور کار قرار داده است: اول:تسهیلات نقدینگی و لیزینگ که به منظور رفع مشکل نقدینگی سازندگان، امکان خرید اقساطی محصولات دانش‌بنیان از طریق قرارداد‌های لیزینگ فراهم شده است تا انبوه‌سازان بتوانند بدون فشار مالی سنگین، از فناوری‌های نوین استفاده کنند و دوم ضمانت‌نامه پوشش ریسک فناوری که استفاده از یک فناوری جدید برای اولین بار همیشه با ریسک شکست یا عملکرد متفاوت همراه است، صندوق نوآوری با ارائه ضمانت‌نامه‌های اعتباری، ریسک‌های احتمالی ناشی از استفاده از این فناوری‌ها را پوشش می‌دهد. این اقدام به منظور اطمینان خاطر سازندگان انجام شده تا در صورت بروز مشکل در اجرای طرح‌های نوین، متحمل خسارت نشوند.

وی به بهره‌وری و کاهش زمان ساخت محصولات دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان محصولاتی را معرفی کرده‌اند که به شدت زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش می‌دهند. این فناوری‌ها علاوه بر سرعت بخشیدن به ساخت، از طریق استفاده از مصالح هوشمند، باعث کاهش مصرف انرژی و ارتقای استاندارد‌های مسکن می‌شوند. وی تاکید کرد: این رویداد بستری برای تبدیل شدن دانش بومی به محصولات پرتقاضا در بازار مسکن و کاهش وابستگی به فناوری‌های وارداتی است. صدا وتصویر دارد