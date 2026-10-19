مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه استان‌هایی مانند گلستان، مازندران و خراسان شمالی در دوره‌های اوج مصرف ممکن است با شرایط دشوارتری روبرو شوند، گفت: کاهش مصرف در استان‌های پرمصرف، ازجمله تهران، البرز و سمنان، می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه گاز کمک کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی در آیین «مهربانو، سفیران انرژی» که امروز (دوشنبه، ۲۸ مهر) برگزار شد، با اشاره به تداوم ناترازی انرژی در کشور گفت: ناترازی انرژی مسئله‌ای مزمن است که حتی پیش از بروز درگیری‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ نیز وجود داشت و مدیریت تأمین و مصرف انرژی را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده بود.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن تأسیسات گازی در جریان جنگ و تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز برای بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده افزود: در شرایط بحرانی، کارکنان بخش‌های مختلف صنعت گاز با تکیه بر دانش فنی، تخصص، تعهد و هماهنگی توانستند برای بازسازی تأسیسات و حفظ پایداری شبکه تلاش کنند. این تجربه بار دیگر اهمیت آمادگی عملیاتی و نقش نیرو‌های متخصص را در استمرار تأمین گاز کشور نشان داد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از تلاش کارکنان بخش‌های تولید، پالایش، انتقال و توزیع گاز تصریح کرد: حفظ پایداری شبکه در شرایط دشوار، حاصل تلاش مجموعه‌ای از نیرو‌های متخصص است که در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین گاز فعالیت می‌کنند؛ بااین‌حال، در کنار اقدام‌های فنی و عملیاتی، مدیریت مصرف نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیریت مصرف؛ راهکاری در دسترس برای کاهش ناترازی

توکلی با تأکید بر اینکه بهینه‌سازی مصرف یکی از راهکار‌های مؤثر و دردسترس برای مدیریت ناترازی انرژی است، گفت: با توجه به حجم مصرف انرژی در کشور، اصلاح الگوی مصرف می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار بر شبکه کمک کند. این موضوع به‌ویژه در بخش خانگی اهمیت دارد؛ بخشی که سهم قابل توجهی از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با اشاره به سهم بالای مصرف در بخش مسکونی افزود: اگر زنجیره کاهش مصرف در بدنه مسکونی کشور شکل بگیرد، به دلیل سهم بالای این بخش از مصرف انرژی، آثار آن در سطح ملی نمایان می‌شود. حتی کاهش ۱۰ درصدی در استان‌های پرمصرف می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط تأمین گاز و افزایش پایداری این شبکه کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط تأمین گاز در فصل سرد سال و فشار بیشتر بر شبکه در برخی مناطق کشور بیان کرد: استان‌هایی مانند گلستان، مازندران و خراسان شمالی در دوره‌های اوج مصرف ممکن است با شرایط دشوارتری روبرو شوند. همچنین، کاهش مصرف در استان‌های پرمصرف، ازجمله تهران، البرز و سمنان، می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و مدیریت بهتر توزیع گاز کمک کند.

توکلی گفت: مدیریت مصرف نباید فقط به اقدام‌های مقطعی و کوتاه‌مدت محدود شود، بلکه باید با آگاهی‌بخشی مستمر و مشارکت مردم، به رفتاری پایدار در خانواده‌ها و جامعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی نباید به معنای تحمیل دشواری به زندگی مردم باشد، توضیح داد: می‌توان بدون تغییرات سخت‌گیرانه در سبک زندگی و شرایط زیست خانواده‌ها، با اصلاحات کوچک در شیوه مصرف، به نتایج مؤثری رسید.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: باور ما این است که با رعایت نکات ساده و اصلاح رفتار‌های مصرفی، نه‌تنها می‌توان به پایداری بیشتر شبکه انرژی کمک کرد، بلکه در بسیاری از موارد، شرایط زندگی و آسایش افراد نیز می‌تواند بهبود یابد. بنابراین، هدف از فرهنگ‌سازی، ایجاد محدودیت برای مردم نیست، بلکه باید راهکار‌هایی عملی، قابل اجرا و متناسب با زندگی روزمره خانواده‌ها ارائه شود.

توکلی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی یادآور شد: هنگامی که خانواده‌ها از پیامد‌های مصرف انرژی آگاه باشند و راهکار‌های ساده و مؤثر را در زندگی روزمره به کار بگیرند، مجموعه این اقدام‌ها می‌تواند در مقیاس ملی اثرگذار باشد.

«مهربانو؛ سفیر انرژی»؛ بستری برای مشارکت همه بانوان کشور

وی با اشاره به اهداف پویش «مهربانو؛ سفیر انرژی» گفت: این برنامه با هدف تقویت فرهنگ مصرف بهینه و افزایش مشارکت اجتماعی در مدیریت انرژی شکل گرفته است و باید امکان حضور و مشارکت در آن برای همه بانوان کشور فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست درباره گسترش دامنه مشارکت بیان کرد: هیچ محدودیتی برای حضور بانوان در پویش «مهربانو؛ سفیر انرژی» وجود ندارد و همه بانوان کشور می‌توانند در این پلتفرم ثبت‌نام کنند و به جمع سفیران انرژی بپیوندند.

توکلی گفت: نقش بانوان در خانواده و جامعه، ظرفیت مهمی برای گسترش آگاهی عمومی درباره مصرف بهینه انرژی فراهم می‌کند. بانوان می‌توانند با انتقال پیام‌های آموزشی و ترویج راهکار‌های ساده مدیریت مصرف، در شکل‌گیری رفتار‌های پایدار در خانواده‌ها و محیط‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر ضرورت فراگیربودن این حرکت تصریح کرد: مشارکت در این برنامه نباید به گروه یا مجموعه خاصی محدود شود؛ هرچه دامنه حضور بانوان گسترده‌تر باشد، امکان انتقال پیام مدیریت مصرف به خانواده‌ها و جوامع محلی نیز افزایش می‌یابد.

بهره‌گیری از ظرفیت بسیج و مساجد برای گسترش فرهنگ مصرف بهینه

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای توسعه فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی بیان کرد: در این زمینه، تفاهم‌نامه‌ای با بسیج امضا شده است و حدود ۱۵۰ هزار نفر از بانوان بسیجی در قالب سفیران انرژی در مساجد فعالیت می‌کنند.

توکلی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و فعالیت‌های محله‌محور افزود: مساجد می‌توانند بستری مؤثر برای ارتباط مستقیم با خانواده‌ها، انتقال پیام‌های آموزشی و ترویج فرهنگ مسئولانه مصرف انرژی باشند. استفاده از ظرفیت بانوان بسیجی و شبکه‌های محلی، در کنار پلتفرم «مهربانو؛ سفیر انرژی»، می‌تواند به گسترش دامنه مشارکت عمومی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در سراسر کشور گفت: فرهنگ‌سازی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که از مسیر‌های ارتباطی متنوع و متناسب با شرایط جامعه انجام شود. شبکه‌های محلی و مساجد، به دلیل ارتباط نزدیک با مردم، ظرفیت مناسبی برای ترویج راهکار‌های ساده و قابل اجرای مدیریت مصرف دارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف انرژی در کشور، این فعالیت‌ها را زمینه‌ای مناسب برای توسعه برنامه‌های مشارکتی دانست و بر ضرورت پیونددادن ظرفیت‌های موجود با حرکت‌های فراگیر اجتماعی تأکید کرد.

تداوم فرهنگ‌سازی با مشارکت مردم

توکلی در ادامه با قدردانی از دست‌اندرکاران برنامه «مهربانو؛ سفیران انرژی» بیان کرد: اجرای برنامه‌های مرتبط با مدیریت مصرف باید با مشارکت مستمر مردم و ارائه راهکار‌های عملی همراه باشد. اقدام‌های کوچک و پیوسته در سطح خانواده‌ها، هنگامی که در مقیاس گسترده انجام شوند، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر مصرف انرژی و پایداری شبکه داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف نیازمند همراهی همه بخش‌های جامعه است، افزود: آموزش عمومی، مشارکت بانوان، استفاده از ظرفیت‌های محلی و توسعه شبکه سفیران انرژی می‌تواند به نهادینه‌شدن فرهنگ مصرف بهینه کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه «مهربانو؛ سفیران انرژی» در ماه مهر گفت: با وجود محدودیت‌های زمانی و برنامه‌های کاری، بر برگزاری این برنامه در مهرماه تأکید داشتیم و همکاران شرکت نیز برای تحقق آن تلاش کردند.

توکلی ابراز امیدواری کرد: با گسترش دامنه مشارکت بانوان، تقویت همکاری‌های اجتماعی و استمرار برنامه‌های آگاهی‌بخشی، پویش «مهربانو؛ سفیر انرژی» به حرکتی فراگیر و پایدار تبدیل شود؛ حرکتی که ضمن حفظ آسایش خانواده‌ها، به کاهش مصرف غیرضروری، مدیریت ناترازی و پایداری شبکه گاز کشور کمک کند.