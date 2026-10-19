به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه قرارگاه پدافند زیستی استان مرکزی به ریاست حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و با حضور مدیران کل پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، غله و خدمات بازرگانی، دامپزشکی و مدیر عملیات قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور، در سالن جلسات معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد.

در این نشست، حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، با تأکید بر اهمیت حیاتی مدیریت بیماری‌های مشترک انسان و دام، پیشگیری از انتقال عوامل بیماری‌زا به جامعه انسانی را از مأموریت‌های کلیدی قرارگاه پدافند زیستی برشمرد. وی با اشاره به عملکرد موفق استان در سال‌های گذشته در کنترل کانون‌های بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، گفت: تقویت آموزش‌های عمومی و چهره‌به‌چهره به‌ویژه در روستا‌های حاشیه تالاب میقان و مناطق پرخطر، نقشی بازدارنده و اثربخش در پیشگیری از بروز بحران دارد.

قمری همچنین بر لزوم شفاف‌سازی مراحل امداد و درمان، تعیین دقیق وظایف تفکیکی دستگاه‌های متولی و حفظ هوشیاری و آمادگی عملیاتی در برابر تهدیدات زیستی تأکید کرد و اجرای مؤثر رزمایش پیش‌رو را گامی مهم در ارتقای هماهنگی بین‌بخشی دانست.

پزشگ‌نیا، مدیرکل پدافند غیرعامل استان، اهمیت زیست‌محیطی تالاب میقان و حضور پرندگان مهاجر در فصل سرد سال را از دلایل ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها عنوان کرد.

عسگری، مدیر عملیات قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به نقشه راه اجرای این رزمایش، بر ضرورت اجرای مرحله نخست در کلان‌شهر اراک و استمرار آن در شهرستان فراهان تأکید کرد و تأمین تجهیزات استاندارد و به‌روز برای مدیریت حوادث زیستی و مستند‌سازی علمی مراحل اجرایی را از الزامات موفقیت این برنامه برشمرد.