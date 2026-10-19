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فرمانده انتظامی رودسر از دستگیری فردی ۲۸ ساله خبر داد که با انتشار مطالبی در فضای مجازی موجب تشویش اذهان عمومی شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سیدجلال الدین جوانمردی گفت : در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی، موضوع با همکاری کارشناسان پلیس فتا و امنیت عمومی بررسی مورد بررسی قرار گرفت و هویت متهم شناسایی شد.
وی با بیان اینکه متهم با هماهنگی قضائی در عملیاتی پلیسی دستگیر شد و پس از مواجهه با مستندات ، به اقدام انتسابی اعتراف کرد افزود : این فرد پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.