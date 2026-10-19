به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سیدجلال الدین جوانمردی گفت : در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی، موضوع با همکاری کارشناسان پلیس فتا و امنیت عمومی بررسی مورد بررسی قرار گرفت و هویت متهم شناسایی شد.

وی با بیان اینکه متهم با هماهنگی قضائی در عملیاتی پلیسی دستگیر شد و پس از مواجهه با مستندات ، به اقدام انتسابی اعتراف کرد افزود : این فرد پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.