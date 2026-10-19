به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پاراتکواندو پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز (۲۷ مهر) با حضور نمایندگان کشورمان پیگیری شد که در پایان مبارزات روز نخست، تیم ملی پاراتکواندو ایران موفق به کسب یک نشان طلا توسط آیلار جامی و یک نشان برنز توسط محمدطا‌ها حسن‌پور شد.

گزارش کامل عملکرد نمایندگان ایران در روز نخست به شرح زیر است:

وزن ۵۸- کیلوگرم (آقایان):

محمدطا‌ها حسن‌پور پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر صفر «تمیربیک خائولیت» از مغولستان را مغلوب کرد (راند اول: ۵-۴، راند دوم: ۱۰-۰).

او در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف «شیائو» از چین‌تایپه (دارنده برنز پارالمپیک، نقره جهان و سه طلای آسیا) رفت و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و به جدول شانس مجدد (رده بندی) راه یافت.

حسن‌پور در دیدار رده بندی، پس از واگذاری راند نخست (۱۰-۴) به «لی پیونگ‌گونگ» از کره جنوبی، با یک کامبک تماشایی در راند‌های دوم و سوم (۱۴-۱۰ و ۱۸-۸) حریف را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست داد و مدال برنز مسابقات را بر گردن آویخت.

وزن ۵۲- کیلوگرم (زنان):

رزا ابراهیمی در نخستین دیدار خود در یک‌چهارم نهایی به مصاف «کرامتوف رستموا» از ازبکستان رفت و در یک مبارزه بسیار نزدیک و نفس‌گیر با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد (راند اول: ۳-۲ به سود رزا، راند دوم: ۴-۶، راند سوم: ۵-۶) و راهی جدول شانس مجدد شد.

ابراهیمی در نخستین دیدار شانس مجدد، «میلانا کراساوتسوا» از قزاقستان را با نتیجه ۲ بر صفر از پیش رو برداشت. او در دیدار بعدی شانس مجدد برای رسیدن به مدال برنز به مصاف «شائو چیان» از چین رفت و با قبول شکست ۲ بر صفر از رسیدن به سکو بازماند.

وزن ۴۷- کیلوگرم (زنان):

آیلار جامی در مرحله یک‌چهارم نهایی توانست «مدینه موسینوا» از ازبکستان را مغلوب کند (راند اول: ۶-۲، راند دوم: ۱۰-۲). او در مرحله نیمه‌نهایی نیز از سد «بو یان» از چین گذشت (راند اول: ۲-۰، راند دوم: ۶-۰) و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

جامی در مبارزه پایانی و برای کسب مدال طلا به مصاف «خوانسودا پوانگکیچا» از تایلند رفت و توانست حریف خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد (راند اول: ۶-۰، راند دوم: ۶-۲) تا نخستین مدال طلای کاروان پاراتکواندو ایران در این مسابقات را به نام خود ثبت کند.