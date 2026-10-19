استاندار چهارمحال‌وبختیاری، با تأکید بر آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال، خواستار برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی ۲۰ درصدی گاز، تأمین سوخت جایگزین واحد‌های تولیدی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی در کمیسیون انرژی استان با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار انرژی گفت: مدیریت مصرف انرژی باید با هماهنگی دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی عملیاتی و استفاده از ظرفیت‌های استان دنبال شود تا استمرار خدمات عمومی، فعالیت واحد‌های تولیدی و اشتغال حفظ شود.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرد سال افزود: دستگاه‌های مسئول باید وضعیت تأمین گاز، برق و فرآورده‌های نفتی را بررسی کرده و با پیش‌بینی شرایط مختلف، برنامه‌های لازم برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی را تدوین کنند.

مردانی، صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف گاز را از محور‌های مهم مدیریت انرژی برشمرد و بر بررسی کارشناسی برنامه‌های ابلاغی و ارائه پیشنهاد‌های دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری دقیق در این زمینه تأکید کرد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین تأمین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین برای واحد‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری را ضروری دانست و خواستار پیگیری سهمیه سوخت نیمه دوم سال و هماهنگی دستگاه‌های متولی برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان شد.

وی با تأکید بر حفظ تولید و اشتغال گفت: برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت واحد‌های اقتصادی استمرار یابد و از ظرفیت‌های موجود برای پایداری تولید استفاده شود.

مردانی، مدیریت مصرف در ساختمان‌های اداری، تنظیم سامانه‌های گرمایشی، اصلاح تجهیزات پرمصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی را از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و خواستار پیشگامی ادارات در فرهنگ‌سازی و ترویج صرفه‌جویی شد.

وی همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، و بررسی ظرفیت استفاده از سامانه‌های هیبریدی در دستگاه‌های اجرایی را از راهکار‌های تقویت پایداری انرژی استان دانست.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری بر پیگیری راهکار‌های تأمین پایدار آب شرب تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت طرح بن‌بروجن در شرایط موردنیاز، با هدف اطمینان از تداوم تأمین آب شرب شهرکرد شد.