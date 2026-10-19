رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی یزد، گروه‌های گشت و بازرسی در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز را پر کردند که نتیجه آن صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعبی آب بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مصطفی وطن‌خواه با اشاره به اقدامات حفاظتی و نظارتی این اداره در راستای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی گفت: گروه‌های گشت و بازرسی در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز را شناسایی و ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز را پر کردند که نتیجه آن صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعبی آب بوده است.

وی با تشریح دیگر اقدامات انجام‌شده افزود: پلمب تابلو برق هفت حلقه چاه مجاز با هدف تقویت اقدامات حفاظتی، جمع‌آوری منصوبات و طمس دهانه ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز، نصب هشت دستگاه کنتور هوشمند، پر کردن هفت حلقه چاه متروکه و جمع‌آوری هفت علمک آب‌فروشی از دیگر اقدامات این اداره در مدت یادشده بوده است.

رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی همچنین از صدور ۵۳ مجوز برای کشیدن منصوبات چاه‌های آب، صدور ۷۵ فقره پروانه شامل تغییر محل، کف‌شکنی و بهره‌برداری، بررسی و تعیین حریم ۱۲۰ مورد از منابع آب، تأمین آب ۲۵ واحد صنعتی و بررسی ۱۴ گزارش مردمی خبر داد.

وطن‌خواه با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، همکاری دستگاه قضایی را در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آبی مؤثر دانست و تصریح کرد: این اداره با هرگونه تخلف در حوزه منابع آب برخورد قانونی و جدی خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در راستای حفاظت از منابع آب و گزارش تخلفات احتمالی، با شماره تلفن ۳۱۰۷۷ تماس بگیرند.