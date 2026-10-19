براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در شبانه روز گذشته، رطوبت هوا در شهرستان‌های آبادان، شادگان و شوش بالای ۸۰ درصد ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ یکشنبه ۲۶ مهر تا ساعت ۹:۳۰ دوشنبه ۲۷ مهر، بیشترین میزان رطوبت نسبی استان با ۸۴ درصد در آبادان ثبت شد.

در این مدت رطوبت نسبی در شادگان ۸۲، شوش ۸۱، صفی‌آباد دزفول ۶۸، گتوند و هندیجان ۶۷، بندر ماهشهر ۶۶، ایذه ۶۲، بستان و هویزه ۶۰، بهبهان ۵۹، کشاورزی اهواز ۵۸ و فرودگاه اهواز ۵۷ درصد گزارش شد.

همچنین امیدیه با ۵۲، رامشیر ۵۱، رامهرمز و شوشتر ۴۷، لالی ۴۴، مسجدسلیمان ۴۳، دزپارت ۴۲، آغاجاری ۳۸ و حسینیه و هفتکل هر کدام با ۳۲ درصد، دیگر مقادیر ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان بودند.

براساس این گزارش، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان ۵۶.۵ درصد بوده و کمترین حداکثر رطوبت نسبی نیز با ۳۲ درصد در حسینیه و هفتکل ثبت شده است.