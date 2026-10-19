به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،عصر خاطره سفیر مهر عصر روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

آیین خاطره گویی با حضور جمعی از راویان هنر و اندیشه، هنرمندان، فعالان رسانه‌ای، پیشکسوتان عرصه جهاد و چهره‌های حاضر در جریان این سفر پربرکت رقم می‌خورد و سیدبشیر حسینی به عنوان روایتگر ویژه در این مراسم به بیان ناگفته‌ها، ابعاد فرهنگی و خاطرات ماندگار این رویداد تاریخی خواهد پرداخت.

این برنامه فرهنگی با هدف بازخوانی و زنده‌نگه‌داشتن حال‌وهوای مهرماه ۱۳۹۰، تدوین روایت‌های دست‌اول مردمی و انتقال پیام‌ها و دستاوردهای معنوی سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به نسلِ جوانِ جامعه پایه‌گذاری شده است. در حاشیه این مراسم، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری متعددی تدارک دیده شده است؛ نمایشگاه عکس از دیدارهای پرشور مردم سلحشور خطه کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ با آقای شهید، اجرای سرود، خلق زنده آثاری برگرفته از مضامین سفر و جلوه‌های ماندگار حضور رهبر معظم انقلاب در دیار کرمانشاه، برخی از این برنامه‌ها خواهد بود.

این مراسم با مشارکت و همکاری استانداری کرمانشاه، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، اداره‌کل تبلیغات اسلامی، اداره‌کل ورزش و جوانان، سازمان بسیج هنرمندان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و جمعی از نهادها و مجموعه‌های فرهنگی و هنری استان برگزار می‌شود.

همچنین گردآوری و ثبت روایت‌های ارائه‌شده در این نشست با هدف تدوین آرشیو تاریخ شفاهی و تولید آثار مکتوب و چندرسانه‌ای در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، از دیگر بخش‌های این رویداد خواهد بود.