

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اسا اعلام روابط عمومی کمیته امداد، گسترش فرهنگ خیر و احسان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، از مهم‌ترین راهکار‌ها برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های خانواده‌های تحت حمایت است و همراهی خیران و نیکوکاران می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط زندگی و افزایش فرصت‌های رشد و پیشرفت فرزندان نیازمند باشد.



در حال حاضر حدود ۱۰ هزار فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان البرز قرار دارند. در میان این فرزندان، دانش‌آموزان مستعد، نخبگان علمی و ورزشی و کودکانی با بیماری‌های خاص حضور دارند که حمایت مستمر از آنان، به‌ویژه در زمینه‌های تحصیل، درمان و مهارت‌آموزی، می‌تواند مسیر دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر و استقلال اقتصادی را هموار کند.



در قالب پویش «شکرانه حضور» برای حمایت از فرزندان ایتام و محسنین در گام نخست همکاری با تشکل جانفدایان البرزی، حمایت هدفمند از ۱۱۱۰ کودک یتیم و بدسرپرست در دستور کار قرار گرفته است. کودکان دارای بیماری، خانواده‌های دارای چند فرزند یتیم و فرزندانی که از تعداد کمتری حامی برخوردارند، از اولویت‌های این طرح هستند.



رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: مشارکت در این پویش متناسب با توان مالی افراد امکان‌پذیر است و علاقه‌مندان می‌توانند با پرداخت ماهانه از ۵۰ هزار تومان و بدون محدودیت سقف کمک، حمایت معنوی یک یا چند فرزند را بر عهده بگیرند. مبالغ پرداختی حامیان به‌صورت مستقیم به حساب شخصی فرزندان واریز می‌شود و زیرساخت‌های سامانه‌ای کمیته امداد نیز امکان پیگیری و اطلاع از روند حمایت‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: هدف از اجرای پویش «شکرانه حضور»، تبدیل همدلی و مشارکت اجتماعی به حمایتی مؤثر و مستمر از فرزندان نیازمند است تا با همراهی مردم و خیران، بخشی از نیاز‌های آموزشی، درمانی و معیشتی آنان تأمین و زمینه توانمندسازی و شکوفایی استعدادهایشان فراهم شود. لذا علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و اعلام آمادگی جهت حمایت از فرزندان ایتام و بدسرپرست می‌توانند به نشانی مورد نظر کمیته امداد مراجعه کنند.