به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،

در پانزدهمین میز خدمت قضایی با حضور رئیس کل دادگستری گلستان و دادستان مرکز استان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مسائل و مطالبات ساکنان محلات سجادیه، امام حسین(ع)، آزادگان و فرهنگیان گرگان بررسی شد.

رئیس کل دادگستری گلستان از اجرای حدود ۹۰ درصد از مصوبات پانزده میز خدمت قضایی در محلات گرگان خبر داد و تأکید کرد: شناسایی میدانی مشکلات مردم، پیگیری مستمر مصوبات و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی، سه محور اصلی این طرح است.

محمود اسپانلو با بیان این که تاکنون ۴۴۰ مصوبه در میزهای خدمت قضایی محلات گرگان به تصویب رسیده است، گفت: حدود ۹۰ درصد این مصوبات اجرا شده و آثار آن در تغییر شرایط و بهبود وضعیت محلات قابل مشاهده است.

وی حضور مستمر میان مردم را لازمه شناخت دقیق مشکلات و معضلات اجتماعی دانست و افزود: هدف این طرح، پیگیری متوازن مسائل شهری و کاهش فاصله برخورداری محلات مختلف از خدمات و امکانات است.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به مشارکت شهرداری، فرمانداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز در این نشست‌ها افزود: حضور مدیران در محلات و پذیرش تعهد برای رفع مشکلات، به مصوبات قابلیت اجرایی می‌دهد و پیگیری مستمر آنها از سوی دستگاه قضایی، مانع از رها شدن مطالبات مردم پس از پایان جلسات می‌شود.

وی روشنایی معابر، ناامنی، مشکلات ترافیکی، تأمین آب شرب و کمبود فضاهای فروشگاهی و پارک را از جمله مسائل مطرح‌شده در چهار محله مورد بررسی برشمرد و گفت: این مشکلات پیش از برگزاری میز خدمت نیز بررسی شده و قرار است در نشست‌های کارشناسی دادسرای مرکز استان، با حضور مسئولان مربوط، برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشاهده نتایج ملموس در زندگی مردم افزود: تلاش می‌کنیم در بازه زمانی کوتاه، تغییرات جدی در وضعیت این محلات ایجاد کنیم و بخشی از مطالبات ساکنانی را که در شرایط دشوار همچنان پای کار نظام و انقلاب هستند، پاسخ دهیم.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر قابلیت تعمیم الگوی میزهای خدمت قضایی به سطح کشور گفت: دستور برگزاری این میزها در سایر حوزه‌های قضایی استان نیز صادر شده است تا مردم در دیگر شهرستان‌ها و مناطق روستایی گلستان هم از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

اسپانلو با اشاره به ارائه این تجربه در سطح ملی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز در جریان سفر خود، از میزهای خدمت قضایی گرگان بازدید کرد و از هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با محوریت دستگاه قضایی و آثار این اقدامات ابراز رضایت کرده است.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به قابلیت گسترش این تجربه به دیگر مناطق استان گفت: برگزاری میزهای خدمت قضایی در سایر حوزه‌های قضایی نیز آغاز شده است تا مردم همه شهرها و روستاهای استان از مزایای این الگو بهره‌مند شوند.

اسپانلو افزود: در این طرح، حضور در محلات بر پایه بررسی‌های قبلی و شناسایی دقیق آسیب‌ها و مشکلات انجام می‌شود و به همین علت، برای مسائل مرتبط با حقوق عامه که در حوزه مسئولیت دستگاه‌های مختلف قرار دارد، پرونده‌های جداگانه تشکیل و روند پیگیری آنها به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان هشدار داد: چنانچه دستگاهی به تعهدات خود عمل نکند، موضوع از منظر ترک فعل بررسی و با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تجربه اجرای این طرح در محلاتی از جمله کوی عرفان، انجیراب و زنگیان گرگان، از مشاهده تغییرات در این مناطق خبر داد و گفت: آثار مصوبات تنها به اعلام و ثبت تصمیم‌ها محدود نمی‌شود، بلکه گروه‌های قرارگاه جهادی به‌طور مستمر نتایج اقدامات را پایش می‌کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: بازخوردهای مردم و دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارشناسی نیز نشان می‌دهد که این شیوه پیگیری، در حل مسائل و بهبود شرایط محلات اثرگذار بوده است.