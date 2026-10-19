معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: از ابتدای امسال بیش از ۴۶۰ مورد بازدید نظارتی معاونت غذا و دارو از کارخانجات صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی استان انجام شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: از ابتدای امسال بیش از ۴۶۰ مورد بازدید نظارتی معاونت غذا و دارو از کارخانجات صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی استان انجام شده است تا از رعایت استاندارد‌های بهداشتی و سلامت محصولات اطمینان حاصل شود.

ملک پور گفت: از این تعداد، حدود ۲۰ مورد بازدید به‌صورت مشترک با همراهی دستگاه‌های نظارتی ذیربط از جمله تعزیرات حکومتی، صمت و اداره‌کل استاندارد صورت گرفته است که طی آن بر روند تولید، انبارش و عرضه محصولات نظارت دقیق به عمل آمد.

وی افزود: نظارت‌ها به‌طور مستمر و بدون اغماض ادامه دارد و با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت جامعه را تهدید کند، برخورد خواهد شد.