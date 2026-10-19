به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران امروز دوشنبه (۲۷ مهر) در نخستین مسابقه خود در پنجمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا مقابل تیم ملی چین صف آرایی کرد، اما حریف اژد‌های زرد آسیا نشد و با نتیجه سه بر صفر رقابت را به حریف خود واگذار کرد.

بانوان ایران در این دیدار، ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۱ به حریف واگذار کردند. ملی پوشان در ست دوم رقابت سختی با یکی از قدرت‌های والیبال نشسته جهان و آسیا داشتند، اما در نهایت با حساب ۲۵ بر ۱۹ مغلوب این تیم شدند. ست پایانی این رقابت نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود چین به پایان رسید تا دختران والیبال نشسته ایران پشت دیوار مستحکم چین متوقف شوند.