دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با موضوع «کشف ایران» و با هدف شناسایی استعداد‌های توانمند و فراهم‌کردن زمینه رشد و توسعه فعالیت حرفه‌ای آنان، دی‌ماه امسال به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود.

محسن گرجی، دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به بخش‌های مشترک با سال‌های گذشته اظهار داشت: بخش‌های لباس کاربردی اجتماع، کیف و کفش، زیورآلات و طراحی پارچه در سال‌های گذشته نیز در جشنواره حضور داشتند.

وی درباره بخش‌های تازه افزوده‌شده توضیح داد: امسال بخش لباس مدارس دانش‌آموزان در رده‌های مختلف، بخش عکاسی صنعت مد و پوشاک، بخش مُد پایدار و بخش هوش مصنوعی در صنعت مد و لباس به جشنواره اضافه شده است. مُد پایدار موضوع بسیار مهمی در صنعت پوشاک دنیاست که امروز باید کارش را انجام دهیم تا فردا بتوانیم از آن استفاده کنیم. هوش مصنوعی نیز روندی ماندگار است و حتما باید به آن توجه شود.

دبیر جشنواره گفت: بخش کسب‌وکار‌های نوظهور برتر امسال در نظر گرفته شده؛ به این معنا که کسب‌وکاری که در سه سال گذشته شروع به کار کرده، دارای ماهیت هنری است و رشد خوبی داشته، باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرد. بخش کلکسیون‌ها یا مجموعه‌های برتر نیز افزوده شده؛ یعنی مجموعه تولیدکننده‌ای که سابقه دارد، اما در سال گذشته کلکسیونی با بار هنری و فرهنگی به بازار عرضه کرده و بازار نیز به آن اقبال کرده است.

وی این رویکرد را «نگاه زیست‌بومی» توصیف کرد و افزود: در این نگاه صرفا طراح را نمی‌بینیم؛ کسب‌وکار نوپای برتر، استارتاپ برتر و مجموعه لباس‌های دارای وزن هنری با اقبال بازار نیز شایسته تقدیر هستند.

گرجی از همه هنرمندان، مدیران موسسات، اعضای هیئت علمی، روسای گروه‌های مرتبط در سراسر کشور، صاحبان برند‌ها و صاحبان مزون‌ها دعوت کرد تا در این رویداد مشارکت کرده و طرح‌های خود را ارسال کنند.

گرجی درباره نحوه ارزیابی آثار تولیدشده با هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: در کارگروه ملی مد و لباس با همکاری انجمن طراحان، کمیته هوش مصنوعی صنعت مد و لباس را حدود سه ماه پیش راه‌اندازی کردیم. امسال آثاری که طراحی آنها با هوش مصنوعی انجام شده، در بخش جداگانه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با آثار هنرمندانی که طراحی‌شان را با دست انجام داده‌اند رقابت نخواهند کرد. البته هوش مصنوعی ظرفیت‌هایی در حوزه مد و لباس دارد که صرفا منوط به بخش طراحی نیست.

دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر اظهار داشت: امسال همراه با جشنواره، «هفته مد ایران» در اصفهان نیز برگزار می‌شود؛ رویکرد جدیدی که با هماهنگی استاندار استان اصفهان لحاظ شده است. در هفته مد، بخش‌های جانبی، نمایشگاه‌ها و رویداد‌های تکمیلی خواهیم داشت. این نخستین بار است که این رویداد برگزار می‌شود و امیدواریم با ظرفیت استان اصفهان و اقبال اعضای این زیست‌بوم، شروع خوبی باشد؛ چرا که در بستر هفته‌های مد و لباس، ظرفیت‌های فرهنگی بسیاری از کشور می‌تواند نمایش داده شود و با اجرای خوب آن، بُعد‌های اقتصادی این موضوع را هم برای صنعت مد و لباس و هم برای استان به همراه بیاوریم.

گفتنی است؛ چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، دی‌ماه امسال به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان و طراحان می‌توانند آثار خود را تا هشتم آبان‌ماه به دبیرخانه جشنواره به نشانی iranmode.farhang.gov.ir ارسال کنند.