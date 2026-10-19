مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به یک فرد مصدوم در پی سقوط از ارتفاع در منطقه پل کتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع در منطقه پل کتا دریافت شد که بلافاصله دو تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی و دسترسی به فرد مصدوم، اقدامات اولیه امدادی را انجام داده و وی را به منطقه‌ای امن منتقل کردند.

طاهری گفت: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و انتقال به محل امن، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.