به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول ایستگاه آتش نشانی شهرداری میمه گفت:در پی تماس و اطلاع‌رسانی شهروندان مبنی بر گرفتار شدن یک بهله پرنده شکاری از گونه سارگپه در منازل مسکونی، نیرو‌های آتش‌نشانی شهرداری میمه در محل حاضر شدند و با همکاری محیط بانان پایگاه و پارک ملی موته، آن را زنده‌گیری کردند.

مهدی شهیدی افزود: در ابتدا مقرر بود این پرنده پس از زنده‌گیری، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شود؛ اما با توجه به ناتوانی پرنده در پرواز، ضرورت ادامه روند درمان و مراقبت از آن مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت:برای ادامه درمان، این پرنده با هدف قرنطینه، مراقبت‌های تخصصی وادامه روند درمان به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منتقل شد.