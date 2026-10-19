

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات تیم فوتبال پسران نونهال در جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۲ آبان در باکو آذربایجان برگزار می‌شود به‌شرح ذیل اعلام شد:

شنبه۲ آبان (۲۴ اکتبر)؛ ایران و گویان

یکشنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر)؛ ایران و بوسنی و هرزگوین

یکشنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر)؛ ایران و برونئی

دوشنبه ۴ آبان (۲۶ اکتبر)؛ ایران و ویتنام

دوشنبه ۴ آبان (۲۶ اکتبر)؛ ایران و موریس

هدایت تیم فوتبال نونهالان ایران در این دوره از بازی‌ها برعهده مصطفی قنبرپور است.