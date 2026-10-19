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برنامه مسابقات تیم فوتبال نونهالان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات تیم فوتبال پسران نونهال در جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۲ آبان در باکو آذربایجان برگزار میشود بهشرح ذیل اعلام شد:
شنبه۲ آبان (۲۴ اکتبر)؛ ایران و گویان
یکشنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر)؛ ایران و بوسنی و هرزگوین
یکشنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر)؛ ایران و برونئی
دوشنبه ۴ آبان (۲۶ اکتبر)؛ ایران و ویتنام
دوشنبه ۴ آبان (۲۶ اکتبر)؛ ایران و موریس
هدایت تیم فوتبال نونهالان ایران در این دوره از بازیها برعهده مصطفی قنبرپور است.