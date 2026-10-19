به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی شهرستان میبد اظهار داشت: ماموران پلیس بخش بفروئیه میبد در حین گشت زنی هدفمند به یکدستگاه وانت نیسان مشکوک شده که ضمن متوقف کردن و بازرسی از آن مقدار ۱۰۰۰ لیتر بنزین قاچاق کشف گردید.

سرهنگ گلمحمدی افزود: پس از تشکیل پرونده قضایی برای راننده خودرو و ارسال به تعزیرات، خودروی وانت نیسان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.