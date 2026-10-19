به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا پایان هفته، سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه رقیق در سواحل و مناطق جنوب شرقی تا بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: همچنین تا پایان هفته با توجه به شرایط ناپایدار جو در منطقه و استان، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان به ویژه نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان وجود دارد.

سبزه زاری بیان داشت: در سایر نقاط استان نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: تا روز پنجشنبه روند کاهش ملایم دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و شمال خلیج فارس طی ساعاتی از امروز و فردا مواج خواهد بود.

به گفته سبزه زاری؛ در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۰ و ایذه با دمای ۱۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۹.۵ و کمینه دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.