سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان به وضعیت معیشتی در این کشور، تأکید کرد: تکرار این رفتارها، بیش از پیش ادعا‌های کشور‌های غربی درباره حمایت از دموکراسی، آزادی بیان و آزادی دانشجویی را زیر سؤال می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قشقاوی با اشاره به برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان به وضعیت معیشتی در این کشور، گفت: شاید بسیاری از مردمی که این صحنه‌ها را از نزدیک ندیده‌اند، همچنان تحت تأثیر تبلیغات سردمداران کشور‌های غربی درباره مفاهیمی همچون دموکراسی، آزادی بیان و آزادی دانشجویی قرار بگیرند، اما واقعیت میدانی در برخی از این کشور‌ها با ادعا‌های مطرح‌شده تفاوت دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گذشته خود در فرانسه که با اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها هم‌زمان شده بود، گفت: چند سال پیش، در بحبوحه اعتراضات جلیقه‌زردها، برای تقدیم استوارنامه کشور آندورا به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در پاریس حضور داشتم و از نزدیک شاهد برخورد بسیار خشن پلیس با معترضان بودم.

وی ادامه داد: در آن مقطع، بسیاری از مردم دنیا و حتی مردم کشورمان با ناباوری درباره این برخورد‌ها صحبت می‌کردند و می‌گفتند پلیس در اروپا خشن نیست و با معترضان برخورد تندی نمی‌کند؛ در حالی که بنده از نزدیک شاهد برخورد‌های نامتعارف و خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان بودم.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تکرار این رفتار‌ها در اعتراضات اخیر فرانسه تصریح کرد: این روز‌ها نیز شاهد تکرار همان برخورد‌های خشونت‌آمیز پلیس با مردم معترض به وضعیت معیشتی در فرانسه هستیم؛ موضوعی که بیش از پیش ادعا‌های کشور‌های غربی درباره حمایت از دموکراسی را که برای سایر کشور‌ها تجویز می‌کنند، به چالش کشیده است.