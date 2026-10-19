نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با تأکید بر ضرورت صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت، رسیدگی مستمر به خانواده‌های شهدا، شناسایی چهره‌های شاخص شهدا در استان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و نظارت دقیق بر عملکردها، خواستار تبدیل برنامه‌ها و ظرفیت‌های موجود به اقدامات عملی و اثربخش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست سراسری معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان بنیاد، به‌ویژه همکاران استان‌هایی که در جنگ‌های اخیر بیشترین تعداد شهدا را داشتند و در شرایط بحرانی با دشواری‌های بیشتری مواجه بوده‌اند، بر ضرورت تقویت نقش این نهاد در پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت‌رسانی شایسته به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، این مجموعه را نهادی ارزشمند دانست که مسئولیتی فراتر از انجام امور اداری بر عهده دارد و گفت: حفظ میراث شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده و معرفی سبک زندگی شهدا به‌عنوان الگویی برای جامعه، از وظایف مهم بنیاد است. به گفته وی، تحول در مدیریت و ساختار سازمانی باید به تقویت کارآمدی و ارتقای جایگاه بنیاد به عنوان نهادی پیشرو و انقلابی منجر شود.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت پرهیز از غفلت و عادی سازی نسبت به مأموریت‌های اصلی بنیاد، خواستار توجه ویژه به پنج گروه آسیب پذیرتر که توصیه مؤکد رهبر شهید انقلاب نیز بوده و آن حمایت از، فرزندان شهدا به ویژه دختران، فرزندان صغار شهدا، محجورین و معسرین خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و گروه آخر فرزندان حضانتی است.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به فرزندان شهدا به ویژه دختران شهید، فرزندان شهدای صغار و حضانتی، بر ضرورت توجه ویژه به شرایط آنان تأکید کرد و یادآور شد که حمایت از این گروه‌ها باید متناسب با نیاز‌ها و وضعیت زندگی‌شان دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم تأکید کرد که حتی از قلم افتادن یک پرونده یا بی‌توجهی به نیاز یک خانواده نیز نباید پذیرفته شود و رسیدگی به جامعه ایثارگری باید با شناخت دقیق شرایط افراد و اولویت‌بندی نیاز‌های آنان همراه باشد.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی شهدا، تأکید کرد و گفت: شهدا باید در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌ها، شناسایی و برای بزرگداشت و معرفی آنان برنامه‌ریزی شود. استان‌ها ظرفیت‌های ارزشمندی در این زمینه دارند که می‌توان با تدوین یادنامه، بهره‌گیری از مراسم یادواره شهدا و تولید آثار فرهنگی، آنان را به جامعه معرفی کرد و از ظرفیت‌های موجود برای شناساندن چهره‌های شاخص شهدا در سطح ملی بهره برد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های موجود نباید صرفاً در مرحله شناسایی و بررسی باقی بمانند، تصریح کرد: مفهوم «مدیریت داشته‌ها» باید در برنامه‌های اجرایی نمود پیدا کند و اقدامات انجام‌شده در نهایت به نتیجه‌ای ملموس و اثربخش منجر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با اشاره به جایگاه فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری خانواده‌های شهدا و جامعه ایثارگری را ضروری دانست و بر لزوم حمایت از نویسندگان، هنرمندان، فعالان تئاتر، موسیقی و سینما تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که زندگی‌نامه‌ها و روایت‌های مرتبط با شهدا باید در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا زمینه تولید آثار هنری ارزشمند فراهم شود. زندگی و سیره شهدا زمانی می‌تواند در حافظه عمومی جامعه ماندگار شود که از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی و هنری برای روایت آن استفاده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم همچنین بر ضرورت تقویت ساختار‌های فرهنگی، افزایش مشارکت استان‌ها و تفویض اختیار بیشتر در کنار نظارت دقیق تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود را لازمه ارتقای عملکرد بنیاد دانست.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه برنامه‌ها باید از مرحله تحقیق و بررسی عبور کنند و به حل مسائل منجر شوند، گفت: اگر مشکلات مشخص شده‌اند، باید با برنامه‌ریزی مناسب، ساختار کارآمد و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای رفع سریع آنها اقدام کرد؛ چراکه توقف در مرحله بررسی، موجب از دست رفتن فرصت‌ها و فاصله گرفتن از اهداف خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق و مسئولانه در استان‌ها، خواستار افزایش دقت در انجام وظایف و در عین حال، واگذاری اختیارات لازم به مدیران و همکاران استانی شد تا تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت استانداران و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و با اشاره به نقش شورا‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شورا‌های فرهنگی و اداری استان‌ها و سایر مجموعه‌های مسئول، بهره‌گیری از همکاری و همراهی این نهاد‌ها را در خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا ضروری دانست.

وی با اشاره به همکاری استانداران و مسئولان دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌ها و برگزاری مراسم مرتبط با جامعه ایثارگری، استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها را زمینه‌ساز ارتقای جایگاه بنیاد و افزایش اثربخشی اقدامات آن عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پاسداری از بیت‌المال و حساسیت در حفظ اموال عمومی تأکید کرد. صیانت از منابع و امکانات عمومی، پرهیز از اسراف و توجه به هزینه‌های اداری، از جمله موضوعاتی بود که در این بخش مورد اشاره قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم در جمع‌بندی این محورها، بنیاد شهید و امور ایثارگران را «یک مجموعه و منظومه فرهنگی» توصیف کرد و بر ضرورت هماهنگی میان برنامه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تقویت نظارت، تفویض اختیار و تبدیل اهداف فرهنگی و اجرایی به نتایج ملموس تأکید کرد.