رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در خصوص استفاده از قطعات استوک خودرو هشدار داد و تاکید کرد: درباره بعضی قطعات، واقعاً به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنیم حتماً از نمونه نو استفاده کنند و جان خود و سلامت خودرو را به مخاطره نیندازند؛ مانند لنت ترمز، لوازم جلوبندی و بلبرینگ‌ها.

با قطعات استوک جان خود و سلامت خودرو را به مخاطره نیندازید

با قطعات استوک جان خود و سلامت خودرو را به مخاطره نیندازید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران؛ سید احمد حسینی در پاسخ به پرسشی درباره آگهی فروش لنت ترمز دست‌دوم و مراجعه برخی خریداران به بازار شوش برای تهیه قطعات استوک که ممکن است تعمیری یا دارای ایراد باشند، گفت: درباره بعضی قطعات، واقعاً به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنیم حتماً از نمونه نو استفاده کنند و جان خود و سلامت خودرو را به مخاطره نیندازند؛ مانند لنت ترمز، لوازم جلوبندی و بلبرینگ‌ها.

وی افزود: نکته دوم این است که استفاده از کالاهای کم‌کیفیت، دست‌دوم، تقلبی و ارزان‌قیمت، در مجموع هزینه مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. وقتی هزینه خدمات تعویض این قطعات و زمانی را که برای آن صرف می‌شود در نظر بگیریم، در نهایت هزینه بیشتری به خریدار تحمیل خواهد شد.

حسینی بیان کرد: در مورد برخی قطعات، برای مثال بدنه، سپر یا صندلی خودرو، ممکن است استفاده از نمونه دست‌دوم یا غیراورجینال، جان سرنشینان را به مخاطره نیندازد و اشکالی نداشته باشد؛ اما مصرف‌کنندگان حتماً باید این ملاحظات را در نظر بگیرند تا برای خودشان چالشی ایجاد نکنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران درباره عوامل مؤثر بر قیمت قطعات خودرو گفت: موارد مختلفی بر قیمت لوازم یدکی خودرو تأثیر می‌گذارند؛ از جمله نرخ ارزهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها. همه این موارد، عوامل مشترکی هستند که در افزایش قیمت‌ها نقش دارند.

وی افزود: عوامل دیگری نیز در تغییر قیمت‌ها دخیل هستند که میزان اثرگذاری آن‌ها متفاوت است. نخستین موضوع، عرضه و تقاضاست. ما در حوزه خودروهای مونتاژی، پیش از جنگ رمضان نیز به دلیل انجام‌نشدن تعهدات مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده از سوی این خودروسازان، در تأمین بازار با چالش‌هایی مواجه بودیم. این چالش‌ها در زمان جنگ بیشتر شد.

حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه فاصله میان عرضه و تقاضا در زمان جنگ افزایش یافت، قیمت این کالاها نیز بیشتر شد.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: در حوزه خودروهای داخلی، امکان تولید بسیاری از قطعات، دست‌کم قطعات مصرفی، در کشور وجود دارد. هم فناوری تولید آن‌ها در دسترس است و هم تولیدشان صرفه اقتصادی داشته و از قبل انجام می‌شده است. اما امکان تولید قطعات برخی خودروهای مونتاژی و وارداتی در داخل وجود ندارد و این قطعات کاملاً وارداتی هستند. به همین دلیل، ممکن است کالاهای وارداتی افزایش قیمت بیشتری نسبت به نمونه‌های داخلی داشته باشند.

بدعهدی مونتاژکاران در تامین قطعات خودرو

وی افزود: مطابق ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده، خودروساز مکلف است علاوه بر تأمین تعمیرگاه‌های مجاز، آموزش نیروهای متخصص و تأمین ابزار مخصوص، قطعات موردنیاز را نیز در دوره گارانتی و وارانتی تأمین کند. زمانی که این تکالیف انجام نمی‌شود، با چنین چالش‌هایی روبه‌رو می‌شویم.

حسینی بیان کرد: متأسفانه به دلیل نبود نظارت صحیح، این کمبودها پیش از جنگ نیز وجود داشت و در زمان جنگ گسترش پیدا کرد و بیشتر شد.

تاثیر گرانی بر افزایش قطعات مشابه اصلی

وی درباره افزایش قطعات غیراورجینال در بازار هم‌زمان با گرانی لوازم یدکی گفت: زمانی که تورم لجام‌گسیخته وجود دارد، توان خرید مردم روزبه‌روز کاهش می‌یابد و سفره آن‌ها کوچک‌تر می‌شود. این کوچک‌شدن سفره‌ها در همه حوزه‌ها اتفاق می‌افتد و حوزه لوازم یدکی نیز از این موضوع مستثنا نیست.

افزایش ۱۰ برابری هزینه حمل قطعات خودرو

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر محدودیت‌های دریایی، مرزی و هوایی بر واردات قطعات از مسیر خلیج فارس، چین و دیگر مبادی گفت: این محدودیت‌ها روند واردات کشور را کند کرده و چالش‌هایی به وجود آورده است که بر کسی پوشیده نیست. هزینه حمل‌ونقل نیز در بعضی موارد بیش از ۱۰ برابر شده است.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران افزود: برای مثال، هزینه حمل کانتینری حاوی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه که بسته به نوع کالا کمتر از دو هزار دلار بود، اکنون به ۱۷ تا ۱۸ هزار دلار هم رسیده و در مواردی از این ارقام عبور کرده است.

حسینی در پایان گفت: تشکر می‌کنم که از طریق رسانه‌هایی مانند شما می‌توانیم این پیام را به گوش مردم و مسئولان برسانیم که با تمام توان پای کار ایستاده‌ایم و از هیچ خدمتی در راه کشور و مردم فروگذار نخواهیم کرد.