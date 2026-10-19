به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در این دیدار خانم اکبری مدیرکل امور بانوان استانداری، خانم احمدی مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، خانم آزادی مدیر امور بانوان اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، خانم موسوی مدیر امور بانوان بنیاد شهید و امور ایثارگران و هنرمند ارزشمند و انقلابی خانم فرزاد پور حضور داشتند. در این دیدارها، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام، با خانواده‌ معظم آنان ابراز همدردی کرده و از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌ها تجلیل کردند. همچنین خانم فرزادپور، هنرمند نقاش که پرتره‌هایی از این شهدای والامقام به تصویر کشیده بود، آثار هنری خود را به خانواده‌ شهیدا تقدیم کرد؛ اقدامی ارزشمند در راستای زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده. این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و حاضران بر ضرورت تداوم ارتباط با خانواده‌های معظم شهدا و پاسداشت آرمان‌های والای آنان تأکید کردند.