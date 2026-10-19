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مشبک آجری ورودی بلیتفروشی کاخ موزه چهلستون اصفهان از دوره صفویه که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده بود، مرمت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر پایگاه جهانی کاخموزه چهلستون گفت: مشبک آجری ورودی محل بلیتفروشی، یکی از بخشهای آسیبدیده مجموعه بود که علاوه بر تخریب بخشهایی از آجر چینی، شکستگی شیشههای سکوریت پشت آن را نیز به دنبال داشت و با توجه به موقعیت این بخش در مسیر ورود گردشگران، بر جلوه بصری ورودی مجموعه نیز تأثیر گذاشته بود.
مصطفی هادیپورافزود: پس از تأمین مصالح مورد نیاز، عملیات اجرایی این بخش از مرمت کاخ موزه چهلستون با استفاده از ظرفیت استادکاران مرمت پایگاه و در قالب اقدامات امانی آغاز شد و اکنون به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: مشبک آجری ورودی بلیتفروشی، افزون بر کارکرد حفاظتی، دارای جنبههای تزئینی بوده و با آرایهای متشکل از آجرچینی به شیوه چلیپایی اجرا شده بود که در مرمت، طرح و نمونههای همگون موجود مبنای بازسازی قرار گرفت و اجرای مجدد با مصالح همگون و زیر نظر ناظران پایگاه اجراشد.
هادی پور گفت: شواهد مربوط به آسیبها و اقدامات اجراشده، از جمله مستندات تصویری، فیلمها و محتوای تصویری گردآوری، نگهداری شده است تا علاوه بر ثبت وضعیت مجموعه در این دوره، امکان ارائه مستندات به مخاطبان و استفاده از آنها در برنامههای اطلاعرسانی فراهم شود.
مدیر پایگاه جهانی کاخموزه چهلستون همچنین از پیگیری فرایند تهیه طرح مرمت با مشارکت مشاور خبر داد و افزود:مشاور مربوط در چارچوب قرارداد منعقدشده، موضوع تهیه طرح مرمت را پیگیری میکند و اقدامات مربوط نیز با هماهنگی وی و با دریافت مرحله به مرحله نظرات تخصصی اجرا میشود.
پایگاه جهانی کاخموزه چهلستون، بهعنوان بخشی از مجموعه تاریخی اصفهان، علاوه بر حفاظت از بنا و عناصر معماری و تزئینی آن، مسئولیت مستندسازی آسیبها و پیگیری اقدامات حفاظتی و مرمتی را نیز بر عهده دارد؛ اقداماتی که در شرایط آسیبدیدگی آثار تاریخی، برای ثبت دقیق وضعیت موجود و فراهمکردن شرایط تصمیمگیریهای تخصصی در مراحل بعدی اهمیت دارد.
کاخ چهلستون اصفهان از بناهای تاریخی اصفهان از دوران صفوی است که بیش از ۶۷ هزار متر مربع مساحت دارد.