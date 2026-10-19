به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون گفت: مشبک آجری ورودی محل بلیت‌فروشی، یکی از بخش‌های آسیب‌دیده مجموعه بود که علاوه بر تخریب بخش‌هایی از آجر چینی، شکستگی شیشه‌های سکوریت پشت آن را نیز به دنبال داشت و با توجه به موقعیت این بخش در مسیر ورود گردشگران، بر جلوه بصری ورودی مجموعه نیز تأثیر گذاشته بود.

مصطفی هادی‌پورافزود: پس از تأمین مصالح مورد نیاز، عملیات اجرایی این بخش از مرمت کاخ موزه چهلستون با استفاده از ظرفیت استادکاران مرمت پایگاه و در قالب اقدامات امانی آغاز شد و اکنون به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: مشبک آجری ورودی بلیت‌فروشی، افزون بر کارکرد حفاظتی، دارای جنبه‌های تزئینی بوده و با آرایه‌ای متشکل از آجرچینی به شیوه چلیپایی اجرا شده بود که در مرمت، طرح و نمونه‌های همگون موجود مبنای بازسازی قرار گرفت و اجرای مجدد با مصالح همگون و زیر نظر ناظران پایگاه اجراشد.

هادی پور گفت: شواهد مربوط به آسیب‌ها و اقدامات اجراشده، از جمله مستندات تصویری، فیلم‌ها و محتوای تصویری گردآوری، نگهداری شده است تا علاوه بر ثبت وضعیت مجموعه در این دوره، امکان ارائه مستندات به مخاطبان و استفاده از آنها در برنامه‌های اطلاع‌رسانی فراهم شود.

مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون همچنین از پیگیری فرایند تهیه طرح مرمت با مشارکت مشاور خبر داد و افزود:مشاور مربوط در چارچوب قرارداد منعقدشده، موضوع تهیه طرح مرمت را پیگیری می‌کند و اقدامات مربوط نیز با هماهنگی وی و با دریافت مرحله به مرحله نظرات تخصصی اجرا می‌شود.

پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون، به‌عنوان بخشی از مجموعه تاریخی اصفهان، علاوه بر حفاظت از بنا و عناصر معماری و تزئینی آن، مسئولیت مستندسازی آسیب‌ها و پیگیری اقدامات حفاظتی و مرمتی را نیز بر عهده دارد؛ اقداماتی که در شرایط آسیب‌دیدگی آثار تاریخی، برای ثبت دقیق وضعیت موجود و فراهم‌کردن شرایط تصمیم‌گیری‌های تخصصی در مراحل بعدی اهمیت دارد.

کاخ چهل‌ستون اصفهان از بنا‌های تاریخی اصفهان از دوران صفوی است که بیش از ۶۷ هزار متر مربع مساحت دارد.