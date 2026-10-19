رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، از شناسایی و قیمت‌گذاری ۲۲ ملک جدید مازاد دولت به ارزش حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در شصت‌وچهارمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی خبر داد و گفت: این املاک متعلق به چهار وزارتخانه است که در ۶ استان کشور قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین امیررحیمی اظهار داشت: پس از حدود چهار تا پنج ماه وقفه در برگزاری جلسات مولدسازی دارایی‌های دولت، چندی پیش شصت‌وچهارمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

وی افزود: کمیته تخصصی مولدسازی در برخی موارد رأساً مجوز صادر می‌کند و برخی املاک و دارایی‌ها را نیز برای طرح در هیئت عالی مولدسازی در دستور کار قرار می‌دهد.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت ادامه داد: در شصت‌وچهارمین جلسه کمیته تخصصی، ۲۲ ملک جدید به‌عنوان دارایی مازاد شناسایی شد که حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری و تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، امکان واگذاری آنها فراهم شود.

امیررحیمی گفت: این املاک متعلق به چهار وزارتخانه است که بیشترین سهم مربوط به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده و در استان‌های اردبیل، تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان و خوزستان قرار دارد.

بلااستفاده ماندن هزاران متر زمین در دستگاه‌های دولتی

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از اموال دولتی گفت: دولت‌ها در همه جای دنیا باید بتوانند از اموال و دارایی‌های در اختیار خود برای منافع اقتصاد ملی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در کشور املاک زیادی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که یا مازاد هستند یا در صورت مازاد نبودن، به شکل بهینه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

امیررحیمی افزود: در برخی از بهترین نقاط تهران، مراکز و مجموعه‌هایی وجود دارد که تنها از بخش محدودی از املاک خود، مانند چند مغازه یا یک استخر، استفاده می‌کنند، اما هزاران مترمربع زمین بلااستفاده باقی مانده است.

وی گفت: مرکز ملی مولدسازی تلاش می‌کند ابتدا با ایجاد ارزش‌افزایی، ارزش اقتصادی این دارایی‌ها را افزایش داده و منابع حاصل از مولدسازی را در اختیار همان دستگاه قرار دهد تا بتواند وظایف حاکمیتی و اجرایی خود را با توان بیشتری انجام دهد.

مسیر‌های شناسایی املاک مازاد

امیررحیمی درباره روند شناسایی دارایی‌های مازاد دولت گفت: مرکز ملی مولدسازی از مسیر‌های مختلف، از جمله شناسایی توسط مجری یا معرفی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران، املاک مازاد را شناسایی می‌کند.

وی توضیح داد: دستگاه‌های دولتی می‌توانند املاکی را که در اختیار دارند و مازاد تشخیص می‌دهند، برای انجام اقدامات مولدسازی معرفی کنند و مرکز نیز با استفاده از اختیارات قانونی، برای ایجاد بالاترین کاربری و ارزش‌افزایی این دارایی‌ها اقدام می‌کند.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت با یادآوری یک نمونه از اقدامات انجام شده، گفت: زندان رجایی‌شهر در کرج در اوایل مهرماه امسال، بر اساس مصوبات مولدسازی تعیین تکلیف و تخریب شد و بخشی از این محدوده به فضای شهری کرج اختصاص یافت.

وی افزود: این اقدام در کنار ایجاد پارک، فضای سبز و سایر فضا‌های شهری، امکان واگذاری اراضی مازاد را نیز فراهم می‌کند.

۴۰ همت املاک در انتظار واگذاری

امیررحیمی درباره دستور کار جلسه بعدی کمیته تخصصی گفت: واگذاری اراضی مازاد به ارزش نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد. این رقم جدا از ارزش فضا‌های شهری ایجادشده در محدوده زندان رجایی‌شهر است و در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت و مجموعه سازمان‌های ذی‌نفع ایجاد خواهد کرد.

برگزاری منظم جلسات کمیته تخصصی مولدسازی

وی به برنامه‌ریزی برای ازسرگیری منظم جلسات هیئت عالی مولدسازی اشاره کرد و افزود: پس از حدود ۵ تا ۶ ماه، پنجاه‌وسومین جلسه هیئت عالی مولدسازی در روز‌های آینده برگزار می‌شود. هیئت عالی مولدسازی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، بالاترین سطح تصمیم‌گیری در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت است.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت درباره برنامه برگزاری جلسات کمیته تخصصی نیز گفت: بر اساس نظم جدید، مقرر شده جلسات کمیته تخصصی مولدسازی هر دو هفته یک‌بار، روز‌های دوشنبه برگزار شود. همچنین جلسات هیئت عالی نیز احتمالا با فاصله دو تا سه هفته از جلسات کمیته تخصصی برگزار خواهد شد و روز‌های چهارشنبه برای برگزاری این جلسات در نظر گرفته شده است.

امیررحیمی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این نظم، روند تشکیل جلسات و اجرای فرآیند‌های قانونی مولدسازی دارایی‌های دولت بار دیگر در اقتصاد کشور فعال شود.