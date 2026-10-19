طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی در مدارس دوره اول متوسطه شهرستان برخوار با محوریت رشته‌های بسکتبال، هندبال و والیبال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان برخوار گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت درس تربیت‌بدنی و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی اجرا می‌شود.

حسین یزدی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش داریم زمینه حضور همه دانش‌آموزان را در این طرح فراهم کنیم تا با تقویت مهارت‌های ورزشی و شناسایی استعداد‌های آنان، زمینه پویایی و نشاط بیشتر در مدارس فراهم شود.

وی گفت: این طرح در مدارس دوره اول متوسطه شهرستان در حال اجراست و آیین افتتاح آن نیز به‌صورت هم‌زمان در آموزشگاه خوارزمی برگزار شد.