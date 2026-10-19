به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: کشاورزان این شهرستان در حال کشت جو در سه هزار هکتار زمین‌های آبی و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌های دیم تا نیمه آذر هستند.

مهدی اعیان‌منش با بیان اینکه نیمروز، نوروز، اکسین و نگین از ارقام این محصول هستند ، افزود: بهره‌گیری از روش‌های مناسب کاشت، نقش موثری در استقرار مطلوب بوته‌ها و دستیابی به عملکرد مناسب دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب بیان کرد: در سال زراعی جاری در این شهرستان محصول جو با استفاده از روش‌های جدید و به صورت مکانیزه کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با بیان اینکه کاربرد دوگانه جو در تولید دانه و تامین علوفه دام است ، گفت: بخشی از مزارع جو برای تولید علوفه سبز یا قصیل و چرای دام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.