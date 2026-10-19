به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سلیمی اظهار داشت: پروژه احداث کنارگذر تقاطع غیرهمسطح کارخانه سیمان غرب در مسیر رفت و برگشت کریدور بزرگراه راه کربلا، به طول حدود یک کیلومتر اجرا شده و عملیات احداث مسیر، اجرای لایه بیس و اساس، بهسازی و احداث ۲ دستگاه ابنیه فنی آن به انجام رسیده است. وی افزود: با تکمیل عملیات روکش آسفالت، بخش عمرانی این پروژه به پایان خواهد رسید و در ادامه، عملیات خط‌کشی و نصب نیوجرسی مفصلی نیز با هدف تکمیل اقدامات ایمنی و ارتقای ضریب ایمنی تردد در این محدوده اجرا می‌شود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت رفع نقاط پرحادثه در شبکه راه‌های استان تصریح کرد: رفع نقطه پرحادثه تقاطع کارخانه سیمان غرب از اهداف اصلی اجرای این پروژه است که علاوه بر افزایش ایمنی تردد کاربران جاده ای و ساماندهی جریان ترافیک در مسیرهای رفت و برگشت کریدور بزرگراه راه کربلا، نقش مؤثری در تأمین دسترسی ایمن و تسهیل تردد ساکنان روستاهای حوزه درود فرامان خواهد داشت.