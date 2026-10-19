به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: یکی از کشاورزان این شهرستان چهار رقم کاکتوس کم آب بر آپونتیا را در چهار هکتار از مزرعه خود کاشته و تجربه‌ای متفاوت را در زمینه تغییر الگوی کشت دنبال کرده است.

سجاد قناعتیان افزود: کاکتوس آپونتیا به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به مرکبات، نیاز محدود به نهاده‌ها و نگهداری آسان، می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای کشت متناسب با شرایط اقلیمی منطقه محسوب شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: میوه این گیاه علاوه بر مصرف تازه‌خوری، قابلیت فرآوری به محصولاتی مانند مربا، شربت و نوشیدنی را دارد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.